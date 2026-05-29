Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 65-Jähriger nach Frankreich zurückgewiesen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern Abend (28.05.26) an der Kehler Europabrücke einen 65-Jährigen. Hierbei konnte der türkische Staatsangehörige lediglich einen zeitlich abgelaufenen französischen Aufenthaltstitel vorzeigen, welcher ihn nicht zur Einreise nach Deutschland berechtigt. Darüber hinaus bestand gegen den 65-Jährigen ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 12-tägige Haftstrafe abwenden. Zusätzlich besteht gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot und da er bei der Kontrolle hinterm Steuer saß, erwartet ihn diesbezüglich eine Anzeige. Ihm wurde die Einreise verweigert und er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

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