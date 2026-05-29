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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Kehler Stadtgebiet

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern (28.05.26) bei einer Kontrolle im Stadtgebiet Kehl eine 33-Jährige festgenommen. Gegen die togoische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung und zusätzlich war sie zur Erzwingungshaft wegen einer nicht bezahlten Geldbuße ausgeschrieben. Sie wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 14 Tagen sowie einer zweitägigen Erzwingungshaft ins Gefängnis gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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