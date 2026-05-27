Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Aggressive Person in der Regionalbahn: Messer sichergestellt

Baden-Baden (ots)

Am 26. Mai 2026 wurde die Bundespolizei zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof Baden-Baden gerufen. Ein deutscher Staatsangehöriger hatte sich in einer Regionalbahn verbal aggressiv gegenüber einem Zugbegleiter verhalten. Der Zugbegleiter schloss den 57-Jährigen beim Halt im Bahnhof Baden-Baden von der Weiterfahrt aus. Als der Zug abfuhr, schlug der Mann gegen den Zug. Aufgrund dessen wurde eine Schnellbremsung eingeleitet. Beamte der Bundespolizei konnten den Mann einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten sie fest, dass er ein Messer bei sich trug. Während der Kontrolle beleidigte er die Beamten.

Das Messer wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Beleidigung. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt er einen Platzverweis für den Bahnhof Baden-Baden.

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