Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: 69-tägige Haftstrafe

Kehl (ots)

Am 27. Mai 2026 kontrollierte die Bundespolizei einen irakischen Staatsangehörigen. Der 45-Jährige war von Frankreich nach Kehl gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz vorlag. Zudem konnte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 69-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Zudem erhält er eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

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