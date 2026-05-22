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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifacher Fahrtausschluss nach versuchter Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Am 22. Mai 2026 kam es zu einer versuchten Körperverletzung gegen einen Zugbegleiter. Gegen 01:25 Uhr wurde die Bundespolizei zu einer Auseinandersetzung im Bahnhof Baden-Baden gerufen. Ein 41-jähriger afghanischer Staatsangehöriger soll in einem Nachtzug auf der Fahrt von Zürich nach Baden-Baden einen Zugbegleiter körperlich angegangen haben.

Zusammen mit Streifen der Landespolizei konnte der 41-Jährige aus dem Zug gebracht werden. Der Zugbegleiter, ein 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger, gab an, dass er bei der Fahrkartenkontrolle durch den 41-Jährigen beleidigt worden sei und dieser zudem versucht habe, ihn zu schlagen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde außerdem festgestellt, dass der 41-Jährige bereits zwei Stunden zuvor im Bahnhof Offenburg einen Fahrtausschluss erhalten hatte.

Der 41-Jährige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen nach Frankreich abgeschoben und erhielt ein vierjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot.

Zudem wurde Anzeige gegen ihn erstattet - wegen versuchter Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen und unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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