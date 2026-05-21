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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 28-Jähriger nach Frankreich zurückgewiesen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern Abend an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen 28-Jährigen. Hierbei zeigte er ein Foto eines malischen Reisepasses auf seinem Smartphone vor. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass er beninischer Staatsangehöriger ist. Zudem wurde bekannt, dass gegen den 28-Jährigen ein Einreiseverbot besteht. Daraufhin wurde ihm die Einreise verweigert und er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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