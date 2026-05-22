Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falsche Führerscheine sichergestellt

Kehl (ots)

Am 21. Mai 2026 wurde ein kasachischer Staatsangehöriger, der in einem grenzüberschreitenden Fernzug von Frankreich nach Deutschland reiste, im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Dabei konnte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden eine abgelaufene deutsche Duldung sowie insgesamt drei Führerscheine gefunden. Bei der Prüfung der Führerscheine stellte sich heraus, dass es sich um Fälschungen handelte. Es bestand der Verdacht des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und der versuchten unerlaubten Einreise. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde dem Mann die Einreise nach Deutschland verweigert.

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