BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern Abend an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen 28-Jährigen. Hierbei zeigte er ein Foto eines malischen Reisepasses auf seinem Smartphone vor. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass er beninischer Staatsangehöriger ist. Zudem wurde bekannt, dass gegen den 28-Jährigen ein Einreiseverbot besteht. Daraufhin wurde ihm die ...

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