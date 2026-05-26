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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 58-Jähriger muss ins Gefängnis

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 24. Mai im Bahnhof Kehl einen 58-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 20 Tage ins Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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