Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 58-Jähriger muss ins Gefängnis
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 24. Mai im Bahnhof Kehl einen 58-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 20 Tage ins Gefängnis.
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