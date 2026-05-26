BPOLI-OG: 58-Jähriger muss ins Gefängnis

Kehl (ots) - Am 21. Mai 2026 wurde ein kasachischer Staatsangehöriger, der in einem grenzüberschreitenden Fernzug von Frankreich nach Deutschland reiste, im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Dabei konnte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden eine abgelaufene deutsche Duldung sowie insgesamt drei Führerscheine gefunden. Bei der Prüfung der ...

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