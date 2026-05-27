Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Schreckschusswaffe sichergestellt
Offenburg (ots)
Am 26. Mai 2026 kontrollierte die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen im Bahnhof Offenburg. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige eine Schreckschusswaffe bei sich trug. Da er keinen kleinen Waffenschein besaß, bestand der Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.
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