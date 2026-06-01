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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 17-Jähriger zeigt gefälschtes Identitätsdokument

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag (30.05.26) kontrollierten Bundespolizisten an der Tram D Haltestelle in Kehl einen südafrikanischen Staatsangehörigen. Der 17-jährige wies sich dabei mit einem Ausweis für minderjährige französische Flüchtlingen aus. Bei eingehender Prüfung stellten die Beamten fest, dass der junge Mann bereits 18 Jahre alt sein müsste. Auf Nachfrage weshalb er einen Ausweis für Minderjährige bekommen habe, gab der er zu das Geburtsdatum gefälscht zu haben, um Zutritt zu Diskotheken zu erhalten. Auf einem Foto konnte der 17-Jährige das unbearbeitete Dokument vorzeigen. Er erhält eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Mutter übergeben und nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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