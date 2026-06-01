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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nonnenweier (ots)

Am Freitagabend (29.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Nonnenweier ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 28-Jährige Fahrer konnte sich mit seinem Personalausweis als französischer Staatsangehöriger ausweisen. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 20-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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