BPOLI-OG: Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (28.05.26) bei einer Kontrolle im Stadtgebiet Kehl eine 33-Jährige festgenommen. Gegen die togoische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung und zusätzlich war sie zur Erzwingungshaft wegen einer nicht bezahlten Geldbuße ausgeschrieben. Sie wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 14 Tagen sowie einer zweitägigen Erzwingungshaft ...

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