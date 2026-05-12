Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kontrolle an der Grenze - Waffengesetzverstoß festgestellt

Kehl (ots)

Am Montagabend (11.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Fahrer des Fahrzeugs wies sich mit seinem Reisepass als französischer Staatsangehöriger aus. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde ein Teleskopschlagstock sowie ein Reizstoffsprühgerät aufgefunden. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die beiden Gegenstände wurden sichergestellt.

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