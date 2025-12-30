Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Flug ins Heimatland

Kehl (ots)

Am 30. Dezember 2025 gegen 00:30 Uhr wurde ein türkischer Staatsangehöriger, der als Reisender in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl unterwegs war, von der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Bei der Kontrolle konnte sich der 21-Jährige mit einem türkischen Reisepass und einer türkischen Identitätskarte ausweisen. Andere Dokumente, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden, konnte der Mann nicht vorlegen. Daher bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er zur Aufenthaltsbeendigung ausgeschrieben war. Noch am selben Tag wurde er zum Flughafen Stuttgart gebracht, von wo aus er einen Flug in die Türkei antrat. Zudem wurde ein dreijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen ihn verhängt.

