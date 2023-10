Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Nach Körperverletzung und Beleidigungen im Regionalexpress - Bundespolizei Leipzig sucht weitere Zeugen

Leipzig (ots)

Am 4. Oktober 2023 gegen 19:35 Uhr versuchte ein 46-jähriger Deutscher auf dem Bahnsteig des unteren Bahnhofs in Delitzsch auf einen 49-Jährigen einzuschlagen, stieß ihn zu Boden und trat auf ihn ein, da der Geschädigte offensichtlich Fußballfan von einer Leipziger Fußballmannschaft war. Nachdem die beiden Männer in den Regionalexpress nach Leipzig eingestiegen waren, beleidigte der 46-jährige Leipziger den geschädigten Fußballfan noch weiter. Ein in der Nähe stehender Reisender kam dem Geschädigten zu Hilfe, so dass der Täter von ihm abließ.

Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter verließ unerkannt den Zug am Bahnhof Leipzig Messe. Der Geschädigte meldete sich nach seiner Ankunft im Leipziger Hauptbahnhof bei der Bundespolizei.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte der tatverdächtige Mann schnell ermittelt werden. Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 46-Jährigen eingeleitet.

In diesem Fall werden noch Reisende als Zeugen gesucht, die in der unmittelbaren Nähe der Tat standen. Die Zeugen werden gebeten sich unter folgender Telefonnummer 0341/99799-0 bei der Bundespolizei Leipzig zu melden.

