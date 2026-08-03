Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Turbulente Nachtschicht am Hauptbahnhof Dresden - 34-Jähriger löst mehrere Polizeieinsätze aus

Dresden (ots)

In den frühen Morgenstunden des 2. August 2026 beschäftigte ein 34-jähriger indischer Staatsangehöriger die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden gleich mehrfach innerhalb weniger Stunden.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 02:05 Uhr. Der 34-Jährige beschimpfte zwei Jugendliche (14 und 16 Jahre) mit wüsten Beleidigungen und bedrohte sie. Mitarbeiter der DB Sicherheit griffen ein um eine weitere Eskalation zu verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dresden fanden die Beamten bei dem alkoholisierten Mann etwa zwei Gramm Cannabis.

Nur knapp 45 Minuten später kam es gegen 03:18 Uhr in der Kuppelhalle des Hauptbahnhofs zum nächsten Zwischenfall. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf eine erneute Auseinandersetzung aufmerksam. Auswertungen der Kameraüberwachung zeigten, dass der 34-Jährige auf eine 26-jährige tschechische Staatsangehörige und ihren 30-jährigen Begleiter zuging. Nach einer verbalen Streitigkeit schlug der 34-Jährige der Frau unvermittelt ins Gesicht.

Der 30-jährige Begleiter reagierte sofort und schlug dem Angreifer mit der flachen Hand ins Gesicht, woraufhin sich beide Männer eine Verfolgungsjagd durch die Kuppelhalle lieferten. Die umgehend einschreitende Streife trennte die Beteiligten.

Gegen den 34-Jährigen sowie den 30-jährigen Begleiter wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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