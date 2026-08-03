Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in der S-Bahn S8 (Radeberg - Pulsnitz)

Radeberg (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Dresden sucht nach einem Vorfall in der S-Bahn-Linie S 8 dringend nach Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag, dem 30.07.2026, auf Freitag, dem 31.07.2026, kam es im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr auf der Fahrtstrecke zwischen den Haltepunkten Radeberg und Pulsnitz zu einer verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzung. Auslöser war die Kontrolle eines abgelaufenen Fahrscheins.

Die Bundespolizei fragt:

Wer befand sich in der betreffenden Nacht in der S 8 von Dresden/Radeberg in Richtung Pulsnitz?

Wer hat die Auseinandersetzung zwischen dem Zugbegleiter und den zwei männlichen Fahrgästen beobachtet?

Wer kann Angaben zum Verhalten der Beteiligten oder zum genauen Tathergang machen?

Hinweise nimmt entgegen:

Bundespolizeiinspektion Dresden Telefon: 0351 / 81502 - 0

Alternativ können Hinweise bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 / 6 888 000 abgegeben werden.

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