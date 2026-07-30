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Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Richtiger Riecher führt zur Festnahme eines Gesuchten am Hauptbahnhof

Dresden (ots)

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Dresden haben in der Nacht zum Mittwoch (28.07.2026) am Hauptbahnhof Dresden den richtigen Riecher bewiesen und im Rahmen einer Kontrolle gleich mehrere Straftaten aufgedeckt sowie einen Haftbefehl vollstreckt.

Gegen Mitternacht kontrollierten die Einsatzkräfte einen 20-jährigen Deutschen kurz vor der Abfahrt der S-Bahn in Richtung Bad Schandau. Der junge Mann zeigte sich während der gesamten Maßnahme zunehmend unkooperativ, renitent und ungehalten gegenüber den Polizeibeamten.

Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten vier Geldkarten, die auf unterschiedliche Personen ausgestellt waren, sowie den Personalausweis einer weiteren fremden Person. Sämtliche mitgeführten Dokumente wurden vor Ort sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu deren Herkunft dauern an.

Eine anschließende Überprüfung der Personalien ergab zudem, dass gegen den 20-Jährigen bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Dem Mann ist unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Raub und Körperverletzung dringend verdächtig.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige umgehend in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

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