Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei verhaftet vier gesuchte Personen an Bahnhöfen und in Zügen rund um Dresden

Dresden / Riesa (ots)

Gleich mehrere Fahndungserfolge gelangen den Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Dresden am gestrigen Dienstag sowie in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs. Im Rahmen von Kontrollen am Bahnhof Riesa, im Dresdner Hauptbahnhof sowie in internationalen Fernzügen wurden insgesamt vier gesuchte Personen festgestellt. Während zwei von ihnen ihren Weg direkt in eine Justizvollzugsanstalt fortsetzen mussten, konnten zwei weitere ihre Festnahme durch die Zahlung der geforderten Geldstrafen in letzter Minute abwenden.

Bei der Überprüfung eines 57-jährigen Deutschen am Dienstagvormittag am Bahnhof Riesa stießen die Beamten auf einen Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Riesa wegen Körperverletzung. Da der Mann eine Gesamtfreiheitstrafe von zehn Monaten zu verbüßen hatte, brachten ihn die Einsatzkräfte umgehend in die Justizvollzugsanstalt Dresden.

Am Nachmittag gegen 16:40 Uhr geriet eine 29-jährige Tschechin im aus Prag kommenden Railjet kurz vor Dresden in eine Kontrolle. Gegen sie lag ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Dresden aus dem Jahr 2024 wegen Betruges vor. Die drohende Haftstrafe wendete jedoch ein Bekannter ab, der die geforderte Summe in Höhe von 377,50 Euro für sie beglich, sodass die Frau auf freiem Fuß belassen werden konnte.

Nur wenig später, gegen 18:45 Uhr, überprüften die Bundespolizisten im Fernzug einen 35-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen. Der Datenabgleich ergab einen Haftbefehl des Amtsgerichts Offenburg aus dem Jahr 2025 wegen Urkundenfälschung. Auch dieser Mann konnte eine Haftstrafe verhindern, indem er die Geldstrafe von 480 Euro zuzüglich der angefallenen Verfahrenskosten direkt vor Ort beglich und anschließend seine Reise fortsetzte.

Schließlich kontrollierte Einsatzkräfte in der Nacht zum Mittwoch gegen 02:00 Uhr einen 63-jährigen Deutschen im Dresdner Hauptbahnhof. Gegen ihn bestand ein Strafbefehl des Amtsgerichts Berlin wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da der Mann die geforderte Summe von 1.800 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen und zur Verbüßung einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert

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