Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei deckt Drogen- und Waffendelikte sowie Urkundenfälschung auf

Dresden (ots)

Bei Kontrollen am Hauptbahnhof Dresden hat die Bundespolizei am vergangenen Wochenende zwei Männer festgenommen und mehrere Straftaten aufgedeckt. Neben verbotenen Substanzen und einer Waffe stellten die Einsatzkräfte auch ein gefälschtes Dokument sicher. Am späten Freitagabend, dem 17. Juli 2026, wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden gegen 23:20 Uhr auf einen 48-jährigen tschechischen Staatsangehörigen aufmerksam, der durch seine Nervosität und sein unkoordiniertes Verhalten auffiel. In der mitgeführten Geldbörse des Mannes entdeckten die Bundespolizisten ein Tütchen mit einer weiß-kristallinen Substanz. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Sonntagabend, dem 19. Juli 2026, händigte dieser gegen 22:50 Uhr auf Befragen nach verbotenen Gegenständen zunächst ein Multitool aus. In einer mitgeführten Umhängetasche entdeckten die Einsatzkräfte jedoch einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock sowie elf Cliptütchen mit verdächtigen Substanzen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei acht Tütchen um Cannabisblüten und bei drei weiteren um eine weiß-kristalline Substanz. Bei der abschließenden Überprüfung der mitgeführten Dokumente stießen die Beamten im Portemonnaie des 24-Jährigen zudem auf einen österreichischen Führerschein, der Fälschungsmerkmale aufwies. Die Person und die sichergestellten Beweismittel wurden zur weiteren Bearbeitung zuständigkeitshalber an die Polizei des Freistaates Sachsen übergeben.

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