Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei fängt drei entlaufene Pferde von Bahnstrecke bei Radebeul

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Dresden (ots)

Drei entlaufene Pferde haben am Montagmorgen für eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Radebeul-Nauendorf und Niederwartha gesorgt. Ein Lokführer hatte die Tiere gegen 05:48 Uhr im Gleisbereich entdeckt. Sein Zug musste auf freier Strecke stoppen, woraufhin die Strecke umgehend für den gesamten Bahnverkehr gesperrt wurde.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dresden eilten zum Ort des Geschehens. Den Beamten gelang es, die drei Pferde einzufangen und wohlbehalten aus dem Gefahrenbereich zu führen. Mitarbeiter eines angrenzenden Pferdehofes übernahmen die Tiere noch vor Ort und brachten sie zurück auf das Koppelgelände. Als Ursache für den Ausbruch wurde ein Defekt am Elektrozaun der Koppel festgestellt.

Nachdem die Strecke gegen 06:45 Uhr wieder freigegeben werden konnte, zeigten sich die Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr. Zwei Züge fielen komplett aus, bei vier weiteren Zügen kam es zu Verspätungen von insgesamt 180 Minuten.

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