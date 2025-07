Lampertheim (ots) - Lampertheim: Am Freitag (25.07) gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in der Ernst-Ludwig-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein parkender Motorroller (Farbe schwarz, Sachschaden ca.4000EUR) durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim ...

