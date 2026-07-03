Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Haftbefehl vollstreckt - Bundespolizei nimmt gesuchten Dieb am Hauptbahnhof Dresden fest

Dresden (ots)

Am Mittwochabend, dem 1. Juli 2026, haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dresden im Bereich des Dresdner Hauptbahnhofs einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Bei der Kontrolle des 24-jährigen Syrers stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden vorlag. Er wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls in mehreren Fällen gesucht. Die Beamten nahmen den Gesuchten daraufhin vor Ort fest.

Am Folgetag, dem 2. Juli 2026, wurde der Festgenommene gegen 15:30 Uhr dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde

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