Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei zieht bewaffneten Mann und Betäubungsmittel am Hauptbahnhof Dresden aus dem Verkehr

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Dresden (ots)

Die Bundespolizei in Dresden blickt auf eine einsatzreiche Nacht zurück. Innerhalb weniger Stunden konnten die Beamten im Bereich des Hauptbahnhofs sowohl eine illegale Schusswaffe als auch harte Drogen sicherstellen.

Am frühen Dienstagmorgen (30.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte gegen 02:05 Uhr einen 47-jährigen türkischen Staatsangehörigen im Dresdner Hauptbahnhof.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten in seiner Bauchtasche eine Schusswaffe, die mit sechs Patronen bestückt war. Zudem führte er weitere 13 Schuss lose Munition in einem Plastikbeutel mit sich. Da der 47-Jährige keinen Waffenschein besitzt, besteht der dringende Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der Tatverdächtige wurde für die weiteren Maßnahmen zur Wache der Bundespolizeiinspektion Dresden gebracht. Eine Abfrage seiner Personalien ergab jedoch, dass der Mann bereits wegen Körperverletzungsdelikten, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung polizeibekannt ist. Waffe und Munition wurden sichergestellt.

Bereits am Vorabend (29.06.2026) kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Vorfall am Wiener Platz. Die Beamten kontrollierten einen 44-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Der Mann war bereits wegen Delikten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität polizeibekannt.

Bei der weiteren Kontrolle stießen die Bundespolizisten auf ein Cliptütchen mit einer weißen, kristallinen Substanz. Der Mann räumte vor Ort ein, dass es sich dabei um die Droge "Crystal Meth" handele. Er wurde zur Dienststelle am Hauptbahnhof transportiert.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Sachverhalten dauern an.

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