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Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei Dresden klärt E-Bike-Diebstahl aus internationalem Reisezug - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dresden (ots)

Am Samstagnachmittag, den 27. Juni 2026, entwendete ein 25-jähriger tschechischer Staatsangehöriger gegen 14:00 Uhr ein hochwertiges E-Bike im Wert von 6.000 Euro aus dem Fahrradabteil eines Eurocitys. Beim Halt im Bahnhof Dresden-Neustadt verließ der Täter mit dem Diebesgut den Zug. Eine aufmerksame Zugbegleiterin bemerkte den Mann auf dem Bahnsteig und alarmierte die Bundespolizei.

Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erkannten Bundespolizisten den Tatverdächtigen gegen 14:40 Uhr im Dresdner Hauptbahnhof wieder. Da er das Fahrrad zu diesem Zeitpunkt nicht bei sich führte, unterzogen die Beamten den Mann einer Kontrolle. Im weiteren Verlauf erklärte sich der 25-Jährige bereit, den Bundespolizisten den Abstellort des Fahrrads zu zeigen. Das E-Bike wurde, mit einem Schloss des Täters gesichert, in einer nahegelegenen Seitenstraße aufgefunden. Die entwendete Satteltasche sowie die Trinkflasche des Opfers stellten die Beamten in einem Müllcontainer sicher. Das Fahrrad wurde dem rechtmäßigen Eigentümer noch am selben Tag übergeben.

Der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann kam am 28. Juni 2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden in Untersuchungshaft und wurde nach der Richtervorführung in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

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