Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Schwerer Bahnunfall im Hauptbahnhof Dresden - 53-Jähriger stürzt alkoholisiert ins Gleisbett

Dresden (ots)

Am Mittwochabend (24.06.2026) kam es gegen 19:00 Uhr am Hauptbahnhof Dresden zu einem schweren Bahnunfall.

Ein 53-jähriger Deutscher verlor augenscheinlich unter Alkoholeinfluss das Gleichgewicht und stürzte ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett. Trotz des Versuchs, sich im letzten Moment an die Bahnsteigkante zu drücken, wurde er von einer einfahrenden S-Bahn der Linie S1 erfasst und eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei, der DB Sicherheit und Ersthelfer versorgten den Mann, während die Gleise gesperrt wurden. Die Feuerwehr befreite den Verunfallten. Er wurde mit schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen am Oberarm in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde psychologisch betreut.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Beweissicherung vor Ort wurde der Bahnsteig um 20:10 Uhr wieder freigegeben.

Der Einsatz führte zu erheblichen Einschränkungen: 17 Züge fielen komplett aus, zudem gab es 18 Teilausfälle im Nahverkehr. Insgesamt summierten sich die Verspätungen im Nah- und Fernverkehr auf über 160 Minuten.

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