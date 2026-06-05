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Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Messer, Drogen und ein Fluchtversuch am Hauptbahnhof

Dresden (ots)

Am späten Donnerstagabend (04.06.2026) kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Dresden im Hauptbahnhof und in internationalen Zügen mehrere Personen.

Gegen 21:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im Rahmen der Binnengrenzfahndung den Eurocity (Děčín-Trier). In einem Abteil trafen die Beamten auf einen 53-jährigen Tschechen, von dem starker Cannabisgeruch ausging. Obwohl er den Besitz von Betäubungsmitteln verneinte, führte er ein griffbereites Einhandmesser an der Hosentasche und eine mit Cannabis gefüllte Kräutermühle im Rucksack mit sich. Der Mann wurde zur Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof gebracht, wo die Gegenstände beschlagnahmt wurden. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren nach dem Konsumcannabisgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Messerbesitzes.

Zuvor, gegen 21:17 Uhr, fiel einer Streife im Hauptbahnhof Dresden ein junger Mann auf, der beim Erblicken der Polizei sofort zu flüchten versuchte und auch im weiteren Verlauf versuchte, sich gewaltsam den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Ausweisdokumente führte er nicht mit, dafür entdeckten die Polizisten in seinem Rucksack ein regelrechtes Waffenlager aus insgesamt acht Messern, darunter vier Wurfmesser, drei Messer und ein Küchenmesser. Gegen den 22-jährigen Ungarn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

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