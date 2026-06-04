Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Haftbefehl in Dresden vollstreckt und Körperverletzung in Meißen

Dresden (ots)

Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof Dresden hat die Bundespolizei am Mittwochmittag (03.06.2026) einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Die Beamten kontrollierten gegen 12:50 Uhr einen 35-jährigen georgischen Staatsangehörigen. Neben dem Verdacht des unerlaubten Aufenthalts ergab die Überprüfung der Personalien, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Verden vorlag. Er war im Oktober 2025 vom Amtsgericht Diepholz wegen Diebstahls verurteilt worden.

Da er die Geldstrafe (900,- Euro) nicht bezahlt hatte, muss er nun eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Der 35-Jährige wurde an die Landespolizei übergeben und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwochnachmittag (03.06.2026) gegen 13:45 Uhr kam es in der S-Bahn in Richtung Bahnhof Meißen-Triebischtal zu einer Körperverletzung. Ein 67-jähriger syrischer Staatsangehöriger hatte sich mit Verletzungen im Gesicht beim Zugbegleiter der S1 gemeldet. Der bislang unbekannte Täter war beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Täter und dem Tatgeschehen werden unter der Telefonnummer 0351 / 81502 - 0 entgegengenommen.

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