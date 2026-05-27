Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei Dresden vollstreckt internationalen Haftbefehl und leitet Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein

Dresden (ots)

Die Bundespolizei Dresden hat am Dienstagmorgen (26.05.2026) einen per internationalem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Gegen 08:43 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im Rahmen der Grenzkontrollen den internationalen Reisezug (Prag-Dresden). Die Kontrolle des 26-jährigen Kroaten ergab, dass der Mann von den kroatischen Behörden wegen schwerer Rauschgiftkriminalität zur Festnahme zwecks Auslieferung ausgeschrieben war.

Bei der Kontrolle des Mannes entdeckten die Beamten zudem eine verbotene Waffe: Ein illegales Pfefferspray, das als Duschgel-Flasche getarnt war. Da es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz handelt, wurde das Spray eingezogen und Anzeige erstattet.

Nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige am heutigen Mittwochvormittag (27.05.2026) dem Haftrichter vorgeführt. Nach Bestätigung der Haft erfolgte gegen 11:30 Uhr die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Dresden, wo er nun auf seine Auslieferung wartet.

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