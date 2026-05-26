Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Einsatzreiches Wochenende in Dresden: Bundespolizei zieht Bilanz

Dresden (ots)

Ein intensives Wochenende beschäftigte die Bundespolizeiinspektion Dresden vom 22. bis 25. Mai 2026. Neben mehreren Festnahmen und der Sicherstellung von Waffen und Drogen mussten die Einsatzkräfte auch bei einer Bedrohung im Zug sowie einer Körperverletzung im Hauptbahnhof einschreiten.

Am Freitagmorgen (22.05.2026) kontrollierten Beamte in einem Einreisezug aus Prag einen vermeintlichen Belgier (40). Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um einen Kosovaren handelte, gegen den ein internationaler Haftbefehl aus Belgien wegen schweren Raubes vorlag. Der Mann wurde mit gefälschten Dokumenten erwischt und nach der Vorführung beim Haftrichter in die JVA Dresden eingeliefert.

Ebenfalls im Zug aus Prag wurde am Samstagvormittag (23.05.2026) ein Tscheche (31) festgestellt, der ein verbotenes Einhandmesser griffbereit im Rucksack mitführte. Das Messer wurde beschlagnahmt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In der Nacht zu Samstag (24.05.2026) trafen Einsatzkräfte am Haltepunkt Dresden-Industriegelände auf eine Personengruppe im Gleisbereich. Bei einem Deutschen (34) lagen zwei Haftbefehle und sechs Aufenthaltsermittlungen vor. Da er eine Geldstrafe von 560,00 Euro wegen Trunkenheit im Verkehr und Erschleichens von Leistungen nicht zahlen konnte, trat er eine 32-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Dresden an. Zudem führte er Crystal Meth bei sich.

Am Sonntagmittag (24.05.2026) hantierte ein 64-jähriger Deutscher in einer Regionalbahn aus Leipzig mit einem Messer, zerschnitt seine Kleidung und entblößte seinen Oberkörper. Als ein Mitreisender(33) ihn auf das Verbot von Feuerzeugen im Zug hinwies, bedrohte und beleidigte ihn der Mann ("Halt die Schnauze, sonst hau ich dir auf die Fresse"). Bundespolizisten nahmen den Täter am Bahnhof Dresden-Neustadt fest. Messer und Werkzeuge wurden sichergestellt.

Am späten Sonntagabend (22:50 Uhr) kam es am Wiener Platz vor dem Hauptbahnhof zu einer Rangelei zwischen zwei ukrainischen Jugendlichen. Eine 16-Jährige hatte Videos für eine Social-Media- Plattform gedreht, woraufhin eine 17-Jährige sie aggressiv aufforderte, dies zu unterlassen. Die 17-Jährige stürzte bei der folgenden Auseinandersetzung und verletzte sich leicht. Der Sachverhalt wurde an die Landespolizei Sachsen übergeben.

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