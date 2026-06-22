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Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Messer im Hauptbahnhof sichergestellt - 46-Jähriger greift Bundespolizisten an

Dresden (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (21. Juni 2026) hat ein 46-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Dresdner Hauptbahnhof einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, Widerstand geleistet und Einsatzkräfte attackiert.

Gegen 18:55 Uhr bemerkte eine Streife den Mann im Bereich der Bahnsteige, da er ein Messer griffbereit und offen sichtbar in einer Umhängetasche mit sich führte.

Der 46-Jährige war aggressiv und ignorierte alle Halteaufforderungen, ging weiter auf die Polizisten zu und griff mehrfach in seine Hosentaschen. Den Beamten gelang es, das Messer an sich zu nehmen. Dabei stieß er wüste Beleidigungen und Bedrohungen aus. Erst mit Unterstützung weiterer Streifen sowie der DB Sicherheit konnte der Randalierer unter Kontrolle gebracht werden.

Auch auf dem Weg zur Wache und in den Diensträumen leistete er erheblichen Widerstand. In einer Gewahrsamszelle trat er einem Bundespolizisten gezielt mit dem Fuß gegen die Brust. Zudem äußerte er mehrfach die Absicht, sich von der Polizei erschießen lassen zu wollen.

Aufgrund der Gesamtsituation sowie extremen Stimmungsschwankungen wurde der Mann ins Krankenhaus verbracht.

Die Bundespolizei Dresden ermittelt nun u. a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Bedrohung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

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