Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Pkw-Brand auf der A5 zwischen Weinheim und Hemsbach. Familie mit zwei Kleinkindern bleibt unverletzt.

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Weinheim (ots)

Weinheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 1:30 Uhr zu einem Pkw Brand auf die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt kurz vor der Anschlussstelle Hemsbach alarmiert. Das Fahrzeug befand sich etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Hemsbach.

Eine Familie mit zwei Kleinkindern war auf dem Weg zum Flughafen, als während der Fahrt Feuer im Fahrzeug ausbrach. Alle Insassen konnten den Pkw rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Beim Eintreffen der Weinheiner Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Ein Atemschutztrupp leitete umgehend die Brandbekämpfung mit dem Schnellangriff ein. Ein weiterer Atemschutztrupp des nachrückenden Löschfahrzeugs unterstützte die Maßnahmen. Parallel wurde die Wasserversorgung für die Einsatzstelle aufgebaut.

Für die Dauer der ersten Löschmaßnahmen musste die Autobahn in Zusammenarbeit mit der Polizei kurzzeitig voll gesperrt werden. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden.

Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug auf verbliebene Glutnester und führten Nachlöscharbeiten durch. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die Kräfte konnten wieder einrücken.

Die Feuerwehr Weinheim war mit Kräften aus der Kernstadt und der Abteilung Sulzbach im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren Polizei und Rettungsdienst.

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