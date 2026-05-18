Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Fahrzeugbrand in Weinheim. Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Gebäude

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am späten Sonntagabend gegen 22:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Bergstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Pkw bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die unmittelbar angrenzende Bebauung überzugreifen.

Umgehend leitete die Feuerwehr einen Löschangriff unter Atemschutz ein. Ein Trupp ging mit einem Rohr zur Brandbekämpfung vor. Parallel wurde der betroffene Bereich abgesichert und die Lage erkundet. Durch das schnelle Eingreifen gelang es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf das angrenzende Gebäude mit Gastronomiebetrieb zu verhindern.

Der Pkw wurde durch das Feuer massiv beschädigt. Für die Nachlöscharbeiten musste das Fahrzeug gewaltsam geöffnet werden, um Glutnester im Innenraum und Motorbereich ablöschen zu können.

Im Verlauf des Einsatzes wurden zusätzlich Rettungsdienst und Polizei zur Einsatzstelle alarmiert. Zwei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation wurden an an den Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Behandlung war nicht erforderlich.

Die Feuerwehr Weinheim war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Während der Lösch und Nachlöscharbeiten musste die Bergstraße zeitweise gesperrt werden. Der Einsatz dauerten bis kurz nach Mitternacht.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei Weinheim die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell