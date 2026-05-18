PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Weinheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Fahrzeugbrand in Weinheim. Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Gebäude

FW Weinheim: Fahrzeugbrand in Weinheim. Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Gebäude
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am späten Sonntagabend gegen 22:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Bergstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Pkw bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die unmittelbar angrenzende Bebauung überzugreifen.

Umgehend leitete die Feuerwehr einen Löschangriff unter Atemschutz ein. Ein Trupp ging mit einem Rohr zur Brandbekämpfung vor. Parallel wurde der betroffene Bereich abgesichert und die Lage erkundet. Durch das schnelle Eingreifen gelang es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf das angrenzende Gebäude mit Gastronomiebetrieb zu verhindern.

Der Pkw wurde durch das Feuer massiv beschädigt. Für die Nachlöscharbeiten musste das Fahrzeug gewaltsam geöffnet werden, um Glutnester im Innenraum und Motorbereich ablöschen zu können.

Im Verlauf des Einsatzes wurden zusätzlich Rettungsdienst und Polizei zur Einsatzstelle alarmiert. Zwei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation wurden an an den Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Behandlung war nicht erforderlich.

Die Feuerwehr Weinheim war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Während der Lösch und Nachlöscharbeiten musste die Bergstraße zeitweise gesperrt werden. Der Einsatz dauerten bis kurz nach Mitternacht.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei Weinheim die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Weinheim

Telefon: 06201/82183
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit.feuerwehr@weinheim.de
https://www.feuerwehr-weinheim.de/

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Weinheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Weinheim
Weitere Meldungen: Feuerwehr Weinheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren