Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehreinsatz in der Nacht: Brennender Container in Weinheim gelöscht

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weihnheim wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1 Uhr in die Horrackerstraße in Weinheim alarmiert.

Neben der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen, wurde aufgrund der Meldung auch die Abteilung Stadt der Feuerwehr Weinheim auf den Plan gerufen.

Vor Ort stelle sich heraus, dass ein Container mit Bauschutt beim Eintreffen bereits mit Flammen berufschlagt war. Ein Trupp des Löschfahrzeugs, welches als erstes an der Meldeadresse eintraf, baute einen Löschangriff auf und begann umgehend mit der Brandbekämpfung. Aufgrund der Rauchentwicklung und dem Feuer war der Einsatz von Atemschutz unverzichtbar.

Mit einem C-Rohr konnten die Flammen niedergschlagen und der Brand letztendlich gelöscht werden. Durch den raschen Eingriff der Weinheimer Feuerwehr konnte ebenso das Übergreifen auf die benachbarte Grünfläche und das Gebäude verhindert werden.

Um Glutnester auszuschließen, musste der Container entleert, und mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden. Aufgrund der starken Rauchenwticklung und beaufschlagung der Einsatzkräfte , wurden die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle mit frischer Kleidung versorgt. Die Kontaminierten Gegenstände wurden gesondert von der Einsatzstelle abtransportiert.

Die Feuerwehr Weinheim war circa eine Stunde im Einsatz und übergab die Einsatzstelle der Polizei.

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