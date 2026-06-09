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Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Ladendieb attackiert und bespuckt Bundespolizisten im Hauptbahnhof

Dresden (ots)

Ein polizeibekannter 34-Jähriger hat am Montagabend (08.06.2026) im Dresdner Hauptbahnhof einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach zwei Ladendiebstählen attackierte der als gewaltbereit bekannte Mann die Einsatzkräfte verbal und physisch.

Gegen 18:10 Uhr meldete der Sicherheitsdienst einer Einkaufsfiliale einen Diebstahl. Eine Streife der Bundespolizei stellte den flüchtigen Tatverdächtigen kurz darauf um 18:20 Uhr im Hauptbahnhof. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten das Diebesgut (Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro) sowie eine Flasche Whiskey.

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und zunehmenden Aggressivität wurde der Mann zum Revier gebracht. Bereits auf dem Weg dorthin beleidigte er die Beamten massiv. Im Gewahrsamsbereich eskalierte die Situation: Er bedrohte die Polizisten, spuckte einem Beamten gezielt ins Gesicht und versuchte sich durch körperliche Gewalt den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen.

Die Dreistigkeit des Mannes endete dort jedoch nicht: Rund 30 Minuten nach seiner Entlassung erschien er erneut auf dem Bundespolizeirevier und forderte die Herausgabe des Diebesgutes.

Gegen den slowakischen Staatsangehörigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

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