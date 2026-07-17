Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zwei Festnahmen am Dresdner Hauptbahnhof durch Bundespolizei

Dresden (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dresden haben am Donnerstag (16.07.2026) am Dresdner Hauptbahnhof zwei per Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen und in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Am Nachmittag kontrollierten die Beamten eine 40-jährige Deutsche. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Sitzungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Sie wurde gegen 15:45 Uhr dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin Einsatzkräfte die Frau in die Frauenjustizvollzugsanstalt Chemnitz einlieferten.

Kurz vor Mitternacht, gegen 23:40 Uhr, stellten die Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dresden einen 31-jährigen Deutschen fest. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin sowie eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Dresden vor.

Weil er die verhängte Geldstrafe von insgesamt 7.440 Euro wegen Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht aufbringen konnte, musste der Mann die Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Er verbüßt nun eine 154-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

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