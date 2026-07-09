Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Angriffe mit Reizstoffsprühgerät +++ Kleidercontainer in Brand gesetzt +++ Durch Wechseltrick bestohlen +++ BMW entwendet +++ Motorradfahrerin verletzt +++ Fußgängerin schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Angriffe mit Reizstoffsprühgerät, Wiesbaden-Westend/Wiesbaden-Biebrich, Mittwoch, 08.07.2026, 23:45 Uhr und Donnerstag, 09.07.2026, 00:10 Uhr

(kq)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Wiesbaden zu zwei Angriffen mit einem Reizstoffsprühgerät.

Der erste Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 23:45 Uhr in der Stettiner Straße in Wiesbaden-Biebrich. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten setzte ein bislang unbekannter Täter ein Reizstoffsprühgerät gegen einen 27-Jährigen ein. Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung Rheinufer.

Der Täter wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schmal beschrieben. Er trug ein rotes Shirt sowie eine Mütze. Zu einem weiteren Vorfall kam es am Donnerstag gegen 00:10 Uhr im Bereich des Bismarckrings im Wiesbadener Westend. Dort setzte ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray gegen einen 28-Jährigen ein und flüchtete anschließend vom Tatort.

Dieser Täter wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt mit "afghanischer Herkunft" beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Kleidercontainer in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Bierstadt, Fliednerstraße, Mittwoch, 08.07.2026, gegen 18:30 Uhr

(kq)Am Mittwochabend wurde in Wiesbaden-Bierstadt ein Kleidercontainer in Brand gesetzt.

Bislang unbekannte Jugendliche setzten gegen 18:30 Uhr in der Fliednerstraße einen Kleidercontainer in Brand. Anschließend entfernten sich die Unbekannten in Richtung Zwergweg.

Einer der Jugendlichen wurde als männlich, circa 16 Jahre alt, mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Er trug ein grünes T-Shirt sowie eine blaue kurze Hose. Der Junge war in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen unterwegs.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Durch Wechseltrick bestohlen,

Wiesbaden-Mitte, Webergasse, Dienstag, 07.07.2026, 12:30 Uhr

(kq)Am Dienstagmittag wurde eine 76-jährige Frau in Wiesbaden-Mitte Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Seniorin wurde gegen 12:30 Uhr vor einer Sparkassenfiliale in der Webergasse von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und gebeten, Kleingeld für eine Parkuhr zu wechseln. Als die 76-Jährige ihr Portemonnaie öffnete, griff der Mann hinein und entfernte sich in Unbekannte Richtung.

Der Täter wurde als etwa 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare, sprach akzentfreies Deutsch und trug ein weißes Hemd sowie eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Seien sie daher misstrauisch, wenn sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen auch oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an oder in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

4. BMW entwendet,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Dienstag, 07.07.2026, 15:00 Uhr - Mittwoch, 08.07.2026, 09:30 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen hatten Autodiebe in Mainz-Kastel einen BMW im Visier.

Der Besitzer hatte seinen schwarzen BMW am Dienstag gegen 15:00 Uhr in der Boelckestraße abgestellt. Am nächsten Tag fehlte vom Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "WI-YD 323" angebracht waren, jede Spur.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee / Abfahrt A66, Mittwoch, 08.07.2026, 19:30 Uhr

(kq)Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Biebricher Allee ist eine 31-jährige Motorradfahrerin verletzt worden. Eine 39-jährige Frau befuhr mit ihrem Ford Fiesta die A66 aus Richtung Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim. Anschließend verließ sie die Autobahn an der Abfahrt zur Biebricher Allee in Richtung Biebrich.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 31-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Kawasaki die Biebricher Allee aus Richtung Biebrich kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden-Mitte. Beim Linksabbiegen auf die Biebricher Allee kreuzte die 39-Jährige mit ihrem Ford die Fahrspur der vorfahrtsberechtigten Motorradfahrerin.

Die Kawasaki kollidierte daraufhin mit der Fahrertür des Ford Fiesta. Die 31-jährige Motorradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

6. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Coulinstraße / Schwalbacher Straße / Emser Straße / Platter Straße, Freitag, 03.07.2026, 10:00 Uhr

(kq)Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag ist eine 61-jährige Fußgängerin in Wiesbaden schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens.

Ein 59-jähriger Mann befuhr gegen 10:00 Uhr mit einem grauen Transporter die Coulinstraße aus Richtung Adlerstraße kommend in Fahrtrichtung Schwalbacher Straße. Im Kreuzungsbereich Coulinstraße / Schwalbacher Straße / Emser Straße / Platter Straße bog der Transporter nach links in die Schwalbacher Straße ab. Zeitgleich überquerte eine 61-jährige Fußgängerin die Fußgängerfurt der Schwalbacher Straße aus Richtung Coulinstraße kommend in Richtung Emser Straße.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und der Fußgängerin. Die 61-Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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