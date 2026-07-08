Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mülltonne in Brand gesetzt +++ 47-Jähriger nach exhibitionistischer Handlung festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Mülltonne in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Bierstadt, Kanzelstraße, Mittwoch, 08.07.2026, 02:45 Uhr

(kq)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Wiesbaden-Bierstadt zu einem Brand einer Mülltonne, bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Unbekannte Täter setzten gegen 02:45 Uhr in der Kanzelstraße eine Mülltonne in Brand, sodass diese in Vollbrand geriet. Die Tonne befand sich nur wenige Meter von einem bewohnten Mehrfamilienhaus entfernt. Auch ein am Straßenrand geparkter grauer Suzuki wurde durch die Hitze beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. 47-Jähriger nach exhibitionistischer Handlung festgenommen, Wiesbaden-Mainz-Kastel, Biebricher Straße / Kaiserbrücke, Dienstag, 07.07.2026, 18:00 Uhr

(kq)Am Dienstagabend kam es im Bereich der Kaiserbrücke in Mainz-Kastel zu einer exhibitionistischen Handlung.

Ein 47-jähriger Mann entblößte gegen 18:00 Uhr im Bereich der Biebricher Straße / Kaiserbrücke sein Geschlechtsteil und ließ dieses sichtbar aus der Hose hängen. Ein Geschädigter fühlte sich hierdurch belästigt und verständigte die Polizei.

Eine Streife konnte den 47-Jährigen im Nahbereich antreffen und festnehmen.

Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

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