Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann angegriffen und verletzt +++ Mülltonnen in Brand gesetzt +++ Kupferkabel von Firmengelände entwendet +++ Falscher Wasserwerker

Wiesbaden (ots)

1. Mann angegriffen und verletzt,

Wiesbaden-Südost, Kaiser-Friedrich-Ring, Dienstag, 07.07.2026, 02:20 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag wurde ein 30-jähriger Mann in Wiesbaden-Südost von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen und leicht verletzt.

Der 30-Jährige lief gegen 02:20 Uhr auf dem Gehweg des Kaiser-Friedrich-Ringes in Richtung Schiersteiner Straße, als ihm zwei Männer entgegenkamen. Diese sprachen ihn an und beleidigten ihn. Anschließend schlug einer der Täter dem 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Im weiteren Verlauf schubsten die beiden Unbekannten den Mann, sodass dieser zu Boden fiel. Dort schlugen und traten die Täter mehrfach auf den Geschädigten ein. Erst als Zeugen hinzukamen, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten in Richtung Biebricher Allee. Der erste Täter wurde als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und auffällig dünn beschrieben. Er hatte kurze braune Haare, sprach mit Akzent und trug ein weißes Deutschlandtrikot mit "Check24"-Aufdruck, eine blaue kurze Hose sowie eine schwarze Umhängetasche.

Der zweite Täter wurde ebenfalls als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und auffällig dünn beschrieben. Er war circa 1,80 Meter groß, hatte kurze braune Haare, sprach mit Akzent und trug ein braunes Hemd sowie eine Jeans.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mülltonnen in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Dotzheim, Stephan-Born-Straße, Dienstag, 07.07.2026, 03:10 Uhr bis 03:40 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag wurden in Wiesbaden-Dotzheim zwei Mülltonnen durch ein Feuer beschädigt.

Bislang unbekannte Täter setzten zwischen 03:10 Uhr und 03:40 Uhr auf unbekannte Weise eine Papiermülltonne in der Stephan-Born-Straße in Brand. Das Feuer griff auf eine weitere Mülltonne über. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. An den beiden Mülltonnen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Kupferkabel von Firmengelände entwendet, Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, Sonntag, 05.07.2026, 16:40 Uhr bis 17:00 Uhr

(kq)Am Sonntagnachmittag kam es in Wiesbaden-Delkenheim zu einem Diebstahl von Kupferkabel.

Ein bislang unbekannter Täter fuhr zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr mit einem dunklen Pkw auf das Gelände einer Firma im Max-Planck-Ring. Dort entwendete der Unbekannte eine Kabeltrommel mit einem etwa 200 bis 300 Meter langen Kupferkabel. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der Täter trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze kurze Hose.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Falscher Wasserwerker,

Wiesbaden-Nordost, Johannes-Brahms-Straße, Sonntag, 05.07.2026, 15:00 Uhr

(kq)Am Sonntagnachmittag kam es in Wiesbaden-Nordost zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung.

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich gegen 15:00 Uhr unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Johannes-Brahms-Straße. Während die Bewohnerin abgelenkt war, entwendete der Täter Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Der Täter wurde als etwa 21 bis 30 Jahre alt und circa 180 bis 190 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte kurze, braune Haare und trug eine gelbe Warnweste.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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