Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 18-Jähriger von Personengruppe angegriffen +++ Trickdiebstahl an Bushaltestelle +++ Einbruch in Sozialeinrichtung

Wiesbaden (ots)

1. 18-Jähriger von Personengruppe angegriffen, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Castellumstraße, Donnerstag, 02.07.2026, 22:45 Uhr

(kq) Am Donnerstagabend ist ein 18-Jähriger in der Castellumstraße in Wiesbaden von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Der 18-Jährige wurde gegen 22:45 Uhr zunächst verbal angegangen. Im weiteren Verlauf schlug ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht. Als sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte, sollen drei weitere Personen hinzugekommen sein und gemeinschaftlich auf den jungen Mann eingeschlagen und eingetreten haben.

Anschließend flüchteten die Täter fußläufig in Richtung der Haltestelle "Krautgärten".

Einer der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und kräftig beschrieben. Er habe schwarze Haare getragen, die zu einem Zopf gebunden gewesen seien. Ein weiterer Täter soll etwa 19 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe blond-braune Haare, einen leichten Vollbart und einen Trainingsanzug getragen.

Zwei weitere Täter wurden jeweils als etwa 19 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und sportlich beschrieben. Beide hätten kurze Locken gehabt und eine Bauchtasche getragen. Einer von ihnen habe zudem einen Bart gehabt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu der Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Trickdiebstahl an Bushaltestelle,

Wiesbaden-Mitte, Bahnhofstraße, Bussteig B, Donnerstag, 02.07.2026, 17:20 Uhr

(kq) Am Donnerstagnachmittag ist ein Mann an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Wiesbaden von einer Trickdiebin bestohlen worden.

Gegen 17:20 Uhr näherte sich die unbekannte Täterin dem Mann am Bussteig B und bot ihm unter dem Vorwand, ihm beim Einsteigen mit seinem Rollator in die Buslinie 37 helfen zu wollen, ihre Unterstützung an. Dabei entwendete sie unbemerkt die Geldbörse aus der vorderen Hosentasche des Mannes.

Die Täterin wurde als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Sie habe einen weißen Mantel sowie eine weiße Mütze getragen.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu der Täterin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu besonderer Vorsicht: Trickdiebe nutzen häufig Hilfsbereitschaft, Ablenkung oder kurze Gesprächssituationen aus, um unbemerkt an Geldbörsen oder Wertgegenstände zu gelangen. Bewahren Sie Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertsachen möglichst körpernah und verschlossen auf. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder ablenken und achten Sie insbesondere in Bussen, an Haltestellen, in Einkaufsbereichen oder bei unerwarteten Hilfeangeboten auf Ihre persönlichen Gegenstände. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei.

3. Einbruch in Sozialeinrichtung,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Klarenthalstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 16:20 Uhr bis Donnerstag, 02.07.2026, 06:30 Uhr

(kq)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in eine Sozialeinrichtung in der Klarenthalstraße in Wiesbaden eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu den verschlossenen Räumlichkeiten der Einrichtung. In den Büroräumen brachen die Täter einen Metallschrank auf und entwendeten daraus Münzgeld. Anschließend flüchteten die Unbekannten unerkannt mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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