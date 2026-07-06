Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gegenstand von Brücke auf Fahrzeug geworfen +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

1. Gegenstand von Brücke auf Fahrzeug geworfen, Wiesbaden/Rüdesheim/Bundesstraße 455 / Auffahrt zur A66, Samstag, 04.07.2026, 19:00 Uhr

(kq)Am Samstagabend wurde auf der Bundesstraße 455 ein Fahrzeug durch einen von einer Brücke geworfenen Gegenstand beschädigt.

Der Fahrer eines silbernen VW war gegen 19:00 Uhr gemeinsam mit einer weiteren Person auf der B455 in Richtung der Auffahrt zur A66 in Fahrtrichtung Rüdesheim unterwegs. Kurz vor Beginn des Ausfädelungsstreifens zur A66 fuhr das Fahrzeug unter einer Brücke hindurch. In diesem Moment warfen bislang unbekannte Täter einen unbekannten Gegenstand von der Brücke und trafen damit das Fahrzeug. Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Freitag, 03.07.2026, 16:10 Uhr bis 18:00 Uhr

(kq)Am Freitagnachmittag kam es in Wiesbaden-Klarenthal zu einem Wohnungseinbruch.

Unbekannte verschafften sich zwischen 16:10 Uhr und 18:00 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell