Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gegen Baum geprallt und schwer verletzt ++ Seevetal/Maschen - Gasaustritt in leerstehendem Haus

Undeloh (ots)

Gegen Baum geprallt und schwer verletzt

Auf der K 27 kam es gestern, 5.7.2026 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 17:50 Uhr geriet der 19-jährige Fahrer eines VW California etwa 300 m vor dem Ortseingang Undeloh nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Der Fahrer erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er kam anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Kreisstraße musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis circa 23:40 Uhr an.

Seevetal/Maschen - Gasaustritt in leerstehendem Haus

Am Sonntag, 5.7.2026, gegen 18:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum leerstehenden Gebäude eines ehemaligen Wohnheims an der Straße Wilder Kamp gerufen. Zeugen hatten im Rahmen eines Besichtigungstermins am Eingang starken Gasgeruch wahrgenommen und die Rettungskräfte informiert. Durch die Feuerwehr wurde im Gebäude eine hohe Gaskonzentration gemessen, so dass der Bereich und die angrenzende Straße gesperrt werden mussten.

Im Keller entdeckten die Einsatzkräfte ein Loch in der Gasleitung. Das Loch wurde abgedichtet. Nachdem das Gebäude belüftet wurde, war die Gefahr gebannt.

Die Polizei sicherte Spuren. Demnach war die Gaszuleitung im Keller des Gebäudes mittels eines Werkzeugs angeschnitten worden, so dass es zu dem unkontrollierten Gas austritt gekommen war. Diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Seit wann ist zu dem Gasaustritt gekommen war, ist unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des ehemaligen Wohnheims aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

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