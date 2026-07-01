Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gefährliche Körperverletzung in der Reisinger Anlage +++ Katalysator von Pkw entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung in der Reisinger Anlage, Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Dienstag, 30.06.2026, 20:29 Uhr

(my) Am Dienstagabend ist ein 23-Jähriger in der Reisinger Anlage in Wiesbaden von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden.

Der bislang unbekannte Täter lief auf den 23-Jährigen zu und attackierte ihn unvermittelt mit einem Tritt sowie mehreren Faustschlägen. Durch den Angriff erlitt der Mann mehrere Verletzungen im Gesicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer wurde als etwa zwei Meter groß und mit "afrikanischem Erscheinungsbild" beschrieben. Er habe eine dunkle Jeanshose sowie weiße Sportschuhe getragen.

Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der 0611 - 345 0 entgegen.

2. Katalysator von Pkw entwendet,

Wiesbaden, Welfenstraße, Dienstag, 30.06.2026, 02:00 Uhr

(jg) In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in der Welfenstraße in Wiesbaden den Katalysator eines geparkten Pkw entwendet.

Unbekannte begaben sich gegen 02:00 Uhr zu einem dort abgestellten grünen Opel Astra und trennten den Katalysator vom Fahrzeug ab. Anschließend flüchteten die Täter mit einem dunklen Range Rover in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

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