Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: E-Scooter- und Fahrradkontrollen in Wiesbaden - mehrere Verstöße festgestellt +++ Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle +++ Diebe im Schwimmbad +++ Einbruch

Wiesbaden (ots)

1. E-Scooter- und Fahrradkontrollen in Wiesbaden - mehrere Verstöße festgestellt, Wiesbaden, Donnerstag, 25.06.2026, 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(kq) Am Donnerstag führten Kräfte der Stadtpolizei Wiesbaden gemeinsam mit der Kontrollgruppe ARGUS der Polizeidirektion Wiesbaden gezielte E-Scooter- und Fahrradkontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet durch.

Die Kontrollen fanden zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr unter anderem am Gutenbergplatz sowie in der Wiesbadener Fußgängerzone statt. Insgesamt wurden 34 E-Scooter und sieben Fahrräder kontrolliert. Hintergrund der Maßnahmen waren unter anderem Beschwerden im Zusammenhang mit E-Scooter-Fahrenden sowie die gestiegene Anzahl entsprechender Verstöße im Jahr 2025.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte mehrere Zuwiderhandlungen fest. Unter anderem wurden drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sechs Fahrten auf Gehwegen, zwölf Fahrten in der Fußgängerzone sowie vier Fälle des Fahrens zu zweit auf einem E-Scooter geahndet. Zudem besteht in einem Fall der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Zusammenhang mit einem mutmaßlich manipulierten E-Bike.

Bereits zu Beginn der Maßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte einen E-Scooter-Fahrer, bei dem sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum ergaben. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten rund 31 Gramm Amphetamin, etwa sechs Gramm Marihuana sowie rund zehn Gramm Haschisch, abgepackt in insgesamt 32 Tütchen. Die Betäubungsmittel, mitgeführtes Bargeld sowie ein Smartphone wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizei und Stadtpolizei werden auch künftig gezielte Kontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und Fehlverhalten konsequent zu ahnden.

2. Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Führerscheinlos und unter Drogeneinfluss unterwegs, Wiesbaden, Freitag, 26.06.2026, 04:00 Uhr

(fh)Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zum Freitag einer Polizeikontrolle entzogen und dabei mehrere Verkehrsverstöße begangen. Gegen ihn wurden unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Gegen 04:00 Uhr fiel einer Streife ein schwarzer Hyundai Tucson auf, als dieser von der Hans-Böckler-Straße nach links in die Ludwig-Erhard-Straße einbog und dabei die Vorfahrt des Funkstreifenwagens missachtete. Die Polizeibeamten schalteten daraufhin die Anhaltesignale ein, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhalteaufforderung und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Auf seiner Flucht bog er in die Stegewaldstraße ab und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr er über die Dörrgasse und die Wiesbadener Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, nach ersten Schätzungen mit mehr als 100 km/h, weiter.

In der Schönberger Straße kam der Fahrer schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem weiteren Verkehrsschild. Dabei entstand Sachschaden am Fahrzeug und an der Verkehrseinrichtung. Das Fahrzeug war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit, sodass der 25-jährige Wiesbadener widerstandslos festgenommen werden konnte.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Cannabis. Der 25-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Mobiltelefon sowie sein Fahrzeug, an dem ein Schaden von über 30.000 Euro entstanden war, wurden sichergestellt und sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

3. Diebe in Schwimmbad zugange,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Donnerstag, 25.06.2026, 13:00 Uhr bis 16:15 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstagsnachmittags wurden Schwimmgästen eines Freibads in der Hollerbornstraße Wertsachen gestohlen.

Die Badegäste hatten jeweils ihre Wertsachen in entsprechenden Taschen auf den Grünflächen zurückgelassen, bevor sie ins kühle Nass gestiegen waren.

Diesen Umstand machten sich Diebe zu Nutze und entwendeten in einem unbeobachteten Moment unter anderem ein Mobiltelefon, ein Portemonnaie sowie Bargeld.

Die Polizei appelliert an die Vernunft der Badegäste. Ungesichert zurückgelassene Wertsachen sind gefundenes Fressen für Diebe. Nutzen Sie die entsprechenden Spinde oder Schließfächer und sichern Sie diese mit geeigneten, hochwertigen Schlössern!

4. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, Freitag, 19.06.2026, 09:00 Uhr - Sonntag, 21.06.2026, 15:25 Uhr

(kq)Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Carl-von-Ossietzky-Straße eingebrochen und haben Wertgegenstände entwendet.

Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und verschafften sich anschließend Zutritt zu der Wohnung. Dort durchsuchten sie die Wohnräume und flohen unerkannt mit dem Diebesgut.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell