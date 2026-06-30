Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch, Fahrzeugbrand und Pkw-Aufbruch

Wiesbaden (ots)

Einbruch, Fahrzeugbrand und Pkw-Aufbruch, Wiesbaden-Erbenheim, Barbarossastraße, Montag, 29.06.2026, 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(kq)Im Laufe des Montags kam es in der Barbarossastraße in Wiesbaden-Erbenheim zu einem Einbruch, einem Fahrzeugbrand sowie einem Pkw-Aufbruch.

Zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück in der Barbarossastraße. Dort versuchten sie zunächst, eine Seitentür eines Gebäudes aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf gelangten die Täter in das Innere, hebelten eine verschlossene Bürotür auf und durchsuchten mehrere Büromöbel. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. An zwei Türen entstand Sachschaden.

Anschließend setzten die Täter auf dem Gelände einen dort abgestellten schwarzen Mazda in Brand. Die entstandene Rauchsäule war bereits aus größerer Entfernung sichtbar. Durch die Hitze- und Flammenentwicklung wurden drei weitere in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge beschädigt.

Darüber hinaus brachen die Täter auf dem Grundstück einen Pkw der Marke Audi auf. Hierzu schlugen sie eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und durchsuchten den Innenraum. Auch hier ist bislang unklar, ob Gegenstände entwendet wurden.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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