Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Pfefferspray angegriffen +++ Mann angegriffen und beraubt +++ Motorrad in Brand gesetzt +++ Spinde im Schwimmbad aufgebrochen +++ Frau im Innenhof unsittlich berührt +++ Einbruch

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray angegriffen,

Wiesbaden-Mitte, Friedrich-Ebert-Allee / Reisinger Anlage, Sonntag, 28.06.2026, 01:15 Uhr

(kq)In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann in der Reisinger Anlage in Wiesbaden von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen worden.

Der 20-Jährige hielt sich gegen 01:15 Uhr auf einer Wiese zwischen der Wandelhalle und der Friedrich-Ebert-Allee auf, als vier ihm unbekannte Männer auf ihn zukamen und nach Zigaretten fragten. Als der Mann dies verneinte, holte einer der Täter plötzlich eine größere Sprühdose hervor und sprühte dem Mann Pfefferspray ins Gesicht. Der 20-Jährige konnte daraufhin vorübergehend nichts mehr sehen. Anschließend flüchteten der Täter und seine Begleiter in Richtung Wandelhalle. Der Haupttäter soll längere Haare gehabt haben, die zu einem Zopf gebunden waren. Weitere Angaben zu ihm oder seinen Begleitern liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mann von Personengruppe angegriffen und beraubt, Wiesbaden-Mitte, Bahnhofstraße, Sonntag, 28.06.2026, 17:00 Uhr

(kq)Am Sonntagnachmittag ist ein Mann in der Bahnhofstraße in Wiesbaden von einer größeren Personengruppe angegriffen und beraubt worden.

Gegen 17:00 Uhr kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 20-Jährigen und mehreren Personen. Im weiteren Verlauf sollen mehrere Täter, die unter anderem mit Holzlatten und einem Baustellenschild bewaffnet gewesen seien, auf den Mann eingeschlagen haben.

Dem 20-Jährigen wurden zudem unter anderem ein Mobiltelefon, eine Bauchtasche mit Bargeld sowie ein Bluetooth-Lautsprecher entwendet. Er erlitt Verletzungen am Kopf sowie mehrere Hämatome und Schürfwunden an Armen und Beinen.

Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen aus dieser Gruppe in unterschiedliche Richtungen, unter anderem in Richtung der Reisinger Anlagen. Im Rahmen der Fahndung konnten diese zunächst nicht mehr angetroffen werden. Ein Täter wurde jedoch noch am Tatort festgenommen.

Einer der flüchtigen Täter wurde als etwa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und mit "südländischem Erscheinungsbild" beschrieben. Er habe ein weiß-graues Tanktop sowie eine khakifarbene oder blaue kurze Hose getragen.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Motorrad in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Kostheim, Eichenstraße, Montag, 29.06.2026, 04:20 Uhr

(kq)In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Eichenstraße in Wiesbaden-Kostheim ein abgestelltes Motorrad in Brand gesetzt.

Gegen 04:20 Uhr setzten die Unbekannten das Zweirad auf bislang unbekannte Weise in Flammen. Durch das Feuer wurde zudem ein in der Nähe geparkter Pkw beschädigt. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa mehreren Tausend Euro.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Spinde im Schwimmbad aufgebrochen,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Hollerbornstraße, Freitag, 26.06.2026, 15:00 Uhr bis 17:40 Uhr

(kq)Am Freitagnachmittag sind in einem Schwimmbad in der Hollerbornstraße in Wiesbaden mehrere Spinde aufgebrochen worden.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:40 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise die Schlösser von zwei Spinden. Aus den Spinden entwendeten sie jeweils dort verstaute Wertsachen. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Wertsachen in Schwimmbädern und Sportstätten möglichst nicht unbeaufsichtigt zurückzulassen. Nutzen Sie für Spinde nach Möglichkeit stabile und hochwertige Schlösser und nehmen Sie nur die notwendigsten Wertgegenstände mit. Bargeld, Schmuck oder andere besonders wertvolle Gegenstände sollten nach Möglichkeit zu Hause gelassen oder gesondert sicher verwahrt werden.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Frau im Innenhof unsittlich berührt,

Wiesbaden-Mitte, Luisenstraße, Sonntag, 28.06.2026, 03:50 Uhr

(kq)Am frühen Sonntagmorgen ist eine Frau in der Luisenstraße in Wiesbaden von einem unbekannten Mann unsittlich berührt worden.

Die Frau begab sich gegen 03:50 Uhr in den Innenhof, um ihren Müll zu entsorgen. Dort folgte ihr ein unbekannter Mann. Als die Frau den Mann auf Abstand halten wollte, berührte dieser sie im Bereich der Brust. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wurde als etwa 1,75 Meter groß, männlich und "dunkelhäutig" beschrieben. Er habe kurze, lockige schwarze Haare gehabt und ein gelbes T-Shirt sowie eine kurze Hose getragen. Zudem sei er mit einem Mountainbike unterwegs gewesen.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Einbruch in Bürogebäude,

Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, Samstag, 28.06.2026, 04:40 Uhr

(kq)Am frühen Samstagmorgen sind Unbekannte in ein Bürogebäude in der Kasteler Straße in Wiesbaden eingebrochen.

Gegen 04:40 Uhr verschafften sich die Einbrecher im rückwärtigen Bereich des Gebäudes Zugang zum Treppenhaus, indem sie die Glasscheibe einer Tür beschädigten. Anschließend versuchten sie, eine Bürotür im Treppenhaus aufzuhebeln. Als dies misslang, beschädigten die Einbrecher eine außenliegende Fensterscheibe des Büros und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Dort durchsuchten sie das Büro und flüchteten anschließend unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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