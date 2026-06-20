Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Mehrere Einsätze fordern die Feuerwehr am Freitag

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Dinslaken (ots)

Ein arbeitsreicher Freitag liegt hinter der Feuerwehr. Gleich mehrere Einsätze unterschiedlichster Art beschäftigten die Einsatzkräfte im Laufe des Tages. Der erste Einsatz ereignete sich am Morgen nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Glücklicherweise war keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die drei beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nahezu zeitgleich wurden die Einheit Stadtmitte sowie die Drehleiter zu einer hilflosen Person in einer verschlossenen Wohnung alarmiert. Den Einsatzkräften gelang es, die Tür zu öffnen und dem Rettungsdienst Zugang zur betroffenen Person zu verschaffen. Im weiteren Tagesverlauf waren die Folgen des kurzen Unwetters in der vergangenen Nacht spürbar. Mehrfach mussten Einsatzkräfte ausrücken, um abgebrochene Äste zu entfernen, die eine Gefahr für Passanten und den Straßenverkehr darstellten. Am Abend wurden die Einheiten Oberlohberg, Hiesfeld sowie das Hauptamt mit dem Stichwort "vermutete Fettexplosion" zu einem Wohngebäude alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein auf dem Herd stehender Topf Feuer gefangen hatte. Die Bewohnerin konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Die Feuerwehr führte anschließend Kontrollmaßnahmen durch und belüftete die betroffenen Räumlichkeiten. Noch während dieses Einsatzes wurde der Einsatzleiter über eine Amtshilfe für das Ordnungsamt informiert. An einem Gebäude hatten sich Fassadenteile gelöst und drohten auf den darunterliegenden Gehweg zu stürzen. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem DIN-Service wurde der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt und gesichert. Die Feuerwehr war somit über den gesamten Tag hinweg mit einer Vielzahl unterschiedlicher Einsatzlagen gefordert und konnte in allen Fällen schnell und professionell Hilfe leisten.

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