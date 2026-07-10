PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Mann beleidigt Familie und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Jena (ots)

Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in der Juri-Gagarin-Straße in Jena mehrere Straftaten begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte der Mann zunächst eine Familie mit ehrverletzenden Ausdrücken und trat dabei aggressiv auf. Zudem erweckte er durch Gesten den Eindruck, einem Familienmitglied körperliche Gewalt androhen zu wollen. Anschließend zog er sich zunächst in seine Wohnung zurück. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen verweigerte der 38-Jährige jedoch jegliche Kooperation und griff einen Polizeibeamten an. Die Einsatzkräfte brachten den Mann daraufhin unter Kontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 09:55

    LPI-J: Unbekannte beschädigen Kellerzugang des Studierendenwerks

    Jena (ots) - Unbekannte haben in Jena die Tür zu einem Heizungskeller des Studierendenwerks in der Maurerstraße beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen bewarfen die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag die Kellertür sowie die angrenzende Fassade mit Steinen und Flaschen. Dabei wurde die Verglasung der Tür zerstört, zudem entstanden Beschädigungen an der Tür selbst sowie an der ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 09:55

    LPI-J: Auffahrunfall in Jena - Sachschaden nach Bremsmanöver

    Jena (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es im Bereich der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße / Camsdorfer Ufer in Jena zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zwei Pkw befuhren gegen 09:50 Uhr die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Innenstadt und wollten an der Kreuzung nach links in das Camsdorfer Ufer abbiegen. Als das vorrausfahrende Fahrzeug anhielt, um einem bevorrechtigten Radfahrer das Passieren zu ermöglichen, ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 13:55

    LPI-J: Unfallflucht in der Brandesstraße - Polizei sucht Zeugen

    Apolda (ots) - Ein 69-jähriger Mann stellte seinen Opel am Dienstagvormittag in der Brandesstraße in Apolda ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich des vorderen linken Stoßfängers und Kotflügels sowie Kratzer an der Fahrertür und am linken Außenspiegel fest. Der entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren