Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Mann beleidigt Familie und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Jena (ots)

Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in der Juri-Gagarin-Straße in Jena mehrere Straftaten begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte der Mann zunächst eine Familie mit ehrverletzenden Ausdrücken und trat dabei aggressiv auf. Zudem erweckte er durch Gesten den Eindruck, einem Familienmitglied körperliche Gewalt androhen zu wollen. Anschließend zog er sich zunächst in seine Wohnung zurück. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen verweigerte der 38-Jährige jedoch jegliche Kooperation und griff einen Polizeibeamten an. Die Einsatzkräfte brachten den Mann daraufhin unter Kontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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