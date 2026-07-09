Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht in der Brandesstraße - Polizei sucht Zeugen

Apolda (ots)

Ein 69-jähriger Mann stellte seinen Opel am Dienstagvormittag in der Brandesstraße in Apolda ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich des vorderen linken Stoßfängers und Kotflügels sowie Kratzer an der Fahrertür und am linken Außenspiegel fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schaden vermutlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursacht, das beim Vorbeifahren oder beim Einparken mit dem abgestellten Opel kollidierte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

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