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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte beschädigen Kellerzugang des Studierendenwerks

Jena (ots)

Unbekannte haben in Jena die Tür zu einem Heizungskeller des Studierendenwerks in der Maurerstraße beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen bewarfen die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag die Kellertür sowie die angrenzende Fassade mit Steinen und Flaschen. Dabei wurde die Verglasung der Tür zerstört, zudem entstanden Beschädigungen an der Tür selbst sowie an der Fassade. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Maurerstraße 38 gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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